Jose Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Hurtado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Hurtado

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Hurtado 23 Aralık 2001 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Andrés Hurtado Cheme şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Hurtado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Jose Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Hurtado'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jose Hurtadoboyu ve yaşı kaç

Jose Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente B

7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2020 yılında Independiente B

1 Ocak 2021 yılında Independiente

18 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Jose Hurtado kimdir

Jose Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Hurtado şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Santo Domingo (-9/2017)

Jose Hurtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Hurtado nereli

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