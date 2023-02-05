Leonardo Realpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Realpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Realpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Realpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Realpe 26 Şubat 2001 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Javier Realpe Montaño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Realpe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Leonardo Realpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leonardo Realpe'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Realpe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leorealpe_official/

Haberin Devamı

Leonardo Realpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Realpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Realpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Realpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

Leonardo Realpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Realpe şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.