Lucao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucao 26 Şubat 2001 tarihinde Barra Mansa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Alexandre Galdino de Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lucao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lucao'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vasco U20

2 Mart 2021 yılında Vasco da Gama

10 Şubat 2022 yılında RB Bragantino

Lucao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucao şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Lucao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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