Eduardo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Santos 28 Kasım 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Gonzaga Mendes Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Eduardo Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Santos'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Real SC

30 Haziran 2018 yılında Fluminense U20

23 Temmuz 2018 yılında Famalicão

30 Haziran 2019 yılında Fluminense U20

7 Ekim 2019 yılında São Bento (SP)

30 Aralık 2019 yılında Fluminense U20

15 Ocak 2020 yılında Capivariano FC

7 Şubat 2020 yılında Karvina

31 Temmuz 2020 yılında Capivariano FC

3 Ağustos 2020 yılında Karvina

21 Şubat 2022 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2022 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

Eduardo Santos kimdir

Eduardo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Santos şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Eduardo Santos nereli

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