Ales Mandous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Mandous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Mandous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ales Mandous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ales Mandous 21 Nisan 1992 tarihinde Nekmíř şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Mandous şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ales Mandous Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ales Mandous'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ales Mandous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ales Mandous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ales Mandous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ales Mandous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vikt. Plzen U19

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Plzen

18 Temmuz 2013 yılında Bohemians Prag

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

24 Temmuz 2014 yılında FK Most

30 Haziran 2015 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2015 yılında MSK Zilina

4 Temmuz 2018 yılında Sigma Olomouc

12 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

Ales Mandous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ales Mandous şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ales Mandous Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Nekmíř (1999 - 2002)FC Viktoria Plzeň (2002 - 2007)SK Slavia Vejprnice (2007 - 2008)FC Viktoria Plzeň (2008 - 2011)

Çek Cumhuriyeti takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.