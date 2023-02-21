David Pech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Pech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Pech 22 Şubat 2002 tarihinde Brandýs nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Pech Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. David Pech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Pech'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

David Pech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Pech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Pech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Pech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında M. Boleslav U19

1 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

4 Ocak 2023 yılında Slavia Prag

David Pech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Pech şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Pech Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Brandýs nad Labem (2008)SK Zápy (2008 - 2009)FK Brandýs nad Labem (2009 - 2013)FK Mladá Boleslav (2013 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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