Peter Olayinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Olayinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Olayinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Olayinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Olayinka 16 Kasım 1995 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Oladeji Olayinka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Olayinka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Peter Olayinka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Peter Olayinka'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Olayinka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/olayinka_peter/

Peter Olayinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Olayinka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Olayinka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Olayinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2012 yılında FK Bylis U19

1 Temmuz 2012 yılında FK Bylis

4 Eylül 2013 yılında Yenicami AK

30 Haziran 2014 yılında FK Bylis

31 Ağustos 2014 yılında KF Skënderbeu

4 Ocak 2016 yılında KAA Gent

11 Temmuz 2016 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2017 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2018 yılında KAA Gent

21 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2023 yılında Kızılyıldız

Peter Olayinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Olayinka şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Olayinka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

36 Lion FC

Nijerya takımında 28 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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