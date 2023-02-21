İgoh Ogbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgoh Ogbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgoh Ogbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgoh Ogbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgoh Ogbu 8 Şubat 2000 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgoh Ogbu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. İgoh Ogbu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgoh Ogbu'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İgoh Ogbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgoh Ogbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgoh Ogbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgoh Ogbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2018 yılında Rosenborg

4 Nisan 2018 yılında Levanger FK

19 Temmuz 2018 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2019 yılında Sogndal IL

11 Haziran 2020 yılında Rosenborg

12 Haziran 2020 yılında Sogndal IL

29 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

6 Ocak 2023 yılında Slavia Prag

İgoh Ogbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgoh Ogbu şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İgoh Ogbu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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