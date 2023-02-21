David Jurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jurasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jurasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jurasek 7 Ağustos 2000 tarihinde Dolní Němčí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Jurásek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jurasek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. David Jurasek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Jurasek'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Jurasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jurasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Jurasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jurasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2019 yılında FCZ Brno B

1 Haziran 2020 yılında Zbrojovka Brno

21 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

16 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

10 Şubat 2022 yılında Slavia Prag

David Jurasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jurasek şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Dolní Němčí (2007 - 2009)1.FC Slovácko (2009 - 2015)FK Dolní Němčí (2015)FC Zbrojovka Brno (2016 - 2019)

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