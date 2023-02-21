Tomas Holes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Holes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Holes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Holes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Holes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Holes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Holes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Holes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Holes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Holes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Holes 31 Mart 1993 tarihinde Hradec Králové şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Holeš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Holes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Tomas Holes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Holes'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tomas Holes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Holes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Holes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Holes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Hradec Kralove

24 Temmuz 2017 yılında Jablonec

30 Haziran 2018 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2018 yılında Jablonec

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag

Tomas Holes kimdir

Tomas Holes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Holes şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Polička (2000-2007), TJ Svitavy (2008), FC Hradec Králové (2008-2011)

Tomas Holes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Holes nereli

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