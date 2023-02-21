Aiham Ousou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiham Ousou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aiham Ousou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aiham Ousou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aiham Ousou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiham Ousou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aiham Ousou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiham Ousou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiham Ousou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiham Ousou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiham Ousou 9 Ocak 2000 tarihinde Mölndal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç,Suriye uyrukludur.Gerçek adı da Aiham Hanz Ousou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiham Ousou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aiham Ousou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aiham Ousou'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aiham Ousou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiham Ousou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aiham Ousou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiham Ousou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Västra Frölunda

1 Ocak 2018 yılında Häcken U19

30 Temmuz 2018 yılında Häcken

12 Ağustos 2020 yılında AFC Eskilstuna

31 Aralık 2020 yılında Häcken

29 Ocak 2021 yılında GAIS

20 Temmuz 2021 yılında Häcken

21 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

Aiham Ousou kimdir

Aiham Ousou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiham Ousou şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angered FC, Angered MBIK (-2016), BK Häcken (2018-2019)

Aiham Ousou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aiham Ousou nereli

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