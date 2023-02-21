Jakub Hromada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hromada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Hromada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Hromada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Hromada 25 Mayıs 1996 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Hromada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Hromada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jakub Hromada'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Hromada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Hromada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Hromada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Hromada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Michalovce Alt.

30 Haziran 2012 yılında KAC Kosice

1 Temmuz 2012 yılında Juventus Altyap

30 Haziran 2013 yılında KAC Kosice

1 Temmuz 2013 yılında Juventus U19

24 Ocak 2014 yılında Genoa U19

30 Haziran 2014 yılında Juventus U19

1 Şubat 2015 yılında Sampdoria U19

2 Şubat 2015 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2015 yılında Sampdoria

13 Ağustos 2015 yılında FK Senica

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2017 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag

5 Ocak 2020 yılında Slovan Liberec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

10 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

Jakub Hromada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Hromada şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Hromada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventus

Slovakya takımında 25 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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