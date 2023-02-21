Jakub Hromada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hromada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Hromada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Hromada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jakub Hromada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hromada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Hromada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hromada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Hromada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Hromada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Hromada 25 Mayıs 1996 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Hromada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Hromada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jakub Hromada'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Hromada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Hromada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Hromada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Hromada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Michalovce Alt.

30 Haziran 2012 yılında KAC Kosice

1 Temmuz 2012 yılında Juventus Altyap

30 Haziran 2013 yılında KAC Kosice

1 Temmuz 2013 yılında Juventus U19

24 Ocak 2014 yılında Genoa U19

30 Haziran 2014 yılında Juventus U19

1 Şubat 2015 yılında Sampdoria U19

2 Şubat 2015 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2015 yılında Sampdoria

13 Ağustos 2015 yılında FK Senica

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2017 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag

5 Ocak 2020 yılında Slovan Liberec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

10 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

Jakub Hromada kimdir

Jakub Hromada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Hromada şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juventus

Jakub Hromada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 25 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Hromada nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!