Vaclav Jurecka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vaclav Jurecka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vaclav Jurecka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vaclav Jurecka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vaclav Jurecka 26 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Václav Jurečka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vaclav Jurecka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vaclav Jurecka'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vaclav Jurecka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vaclav Jurecka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vaclav Jurecka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vaclav Jurecka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2014 yılında FK Kolin

31 Aralık 2014 yılında SFC Opava

1 Ocak 2020 yılında Slovacko

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

Vaclav Jurecka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vaclav Jurecka şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vaclav Jurecka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slezský FC Opava (2002 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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