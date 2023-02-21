İvan Schranz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Schranz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Schranz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Schranz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Schranz 13 Eylül 1993 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Schranz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. İvan Schranz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Schranz'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Schranz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Schranz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Schranz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Schranz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Petrzalka U19

1 Temmuz 2010 yılında Petrzalka

1 Ocak 2012 yılında Spartak Trnava

4 Şubat 2015 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2015 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2017 yılında Dukla Prag

30 Ocak 2019 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

3 Ağustos 2020 yılında Jablonec

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

İvan Schranz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Schranz şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

İvan Schranz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 7 gol atmıştır.

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