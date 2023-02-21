Mick Van Buren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mick Van Buren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mick Van Buren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mick Van Buren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mick Van Buren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mick Van Buren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mick Van Buren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mick Van Buren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mick Van Buren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mick Van Buren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mick Van Buren 24 Ağustos 1992 tarihinde Ridderkerk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mick Van Buren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Mick Van Buren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mick Van Buren'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mick Van Buren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mickvburen/

Mick Van Buren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mick Van Buren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Mick Van Buren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mick Van Buren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Excelsior

1 Temmuz 2013 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2016 yılında Slavia Prag

13 Ocak 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2020 yılında Slavia Prag

31 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

8 Eylül 2021 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

18 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

Mick Van Buren kimdir

Mick Van Buren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mick Van Buren şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Slikkerveer, Excelsior Rotterdam, Feyenoord Rotterdam

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mick Van Buren nereli

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