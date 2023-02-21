Petr Sevcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Sevcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Sevcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Sevcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Sevcik 4 Mayıs 1994 tarihinde Olomouc şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Ševčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Sevcik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Petr Sevcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Petr Sevcik'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petr Sevcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Sevcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petr Sevcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Sevcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2014 yılında SFC Opava

31 Aralık 2014 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

1 Ocak 2019 yılında Slavia Prag

Petr Sevcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Sevcik şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Sevcik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tatran Supíkovice (2000 - 2004)FK Jeseník (2004 - 2006)SK Sigma Olomouc (2006 - 2013)

Çek Cumhuriyeti takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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