Lukas Masopust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Masopust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Masopust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Masopust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Masopust 12 Şubat 1993 tarihinde Božejov şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Masopust şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Masopust Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Lukas Masopust, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Masopust'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Masopust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Masopust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Masopust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Masopust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jihlava

1 Ocak 2015 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2019 yılında Slavia Prag

Lukas Masopust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Masopust şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Masopust Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Božejov (2000 - 2001)TJ Slovan Kamenice nad Lipou (2001 - 2004)FC Vysočina Jihlava (2004 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

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