Ondrej Lingr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lingr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Lingr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Lingr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Lingr 7 Ekim 1998 tarihinde Havířov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Lingr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Lingr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Lingr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ondrej Lingr'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Lingr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Lingr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ondrej Lingr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Lingr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında Ostrava U19

31 Aralık 2016 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2017 yılında Karvina

6 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

Ondrej Lingr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Lingr şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Lingr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Havířov (2004 - 2008)MFK Karviná (2008 - 2016)FC Baník Ostrava (2016)MFK Karviná (2017)

Çek Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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