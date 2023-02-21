Jan Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Stejskal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Stejskal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Stejskal 14 Şubat 1997 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Stejskal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLEADZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jan Stejskal'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Stejskal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Stejskal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jan Stejskal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Stejskal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2016 yılında Pardubice

31 Aralık 2016 yılında Hradec Kralove

18 Temmuz 2017 yılında SK Prevysov

31 Aralık 2017 yılında Hradec Kralove

22 Şubat 2018 yılında Olympia

30 Haziran 2018 yılında Hradec Kralove

10 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2019 yılında Hradec Kralove

1 Ocak 2020 yılında Mlada Boleslav

9 Eylül 2020 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2020 yılında Mlada Boleslav

14 Ocak 2021 yılında Slavia Prag

12 Temmuz 2021 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

15 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

Jan Stejskal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Stejskal şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Stejskal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Pardubice (2003 - 2005)TJ Sokol Rosice nad Labem (2005 - 2006)MFK Pardubice (2006 - 2007)FK Slovan Pardubice (2007 - 2008)MFK Pardubice (2008 - 2011)FK Pardubice (2011 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 16 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.