Matej Jurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Jurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Jurasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Jurasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Jurasek 30 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Jurásek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Jurasek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Jurasek'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matej Jurasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Jurasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matej Jurasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Jurasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2018 yılında SK Slavia U17

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Ocak 2021 yılında Slavia Prag B

8 Şubat 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag B

23 Temmuz 2021 yılında Karvina

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag B

18 Şubat 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

Matej Jurasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Jurasek şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MFK Karviná (2010 - 2018)SK Slavia Praha (2018 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.