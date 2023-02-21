Christos Zafeiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Zafeiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Zafeiris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christos Zafeiris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christos Zafeiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Zafeiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christos Zafeiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Zafeiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Zafeiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Zafeiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Zafeiris 23 Şubat 2003 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ζαφείρης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Zafeiris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Christos Zafeiris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Zafeiris'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Christos Zafeiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Zafeiris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christos Zafeiris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Zafeiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Grorud IL

20 Ağustos 2021 yılında Haugesund

21 Ağustos 2021 yılında Grorud IL

31 Aralık 2021 yılında Haugesund

29 Ocak 2023 yılında Slavia Prag

Christos Zafeiris kimdir

Christos Zafeiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Zafeiris şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panathinaikos (-2011), Fornebu FK (2013-2014), Lillestrøm SK (2014), Fjellhamar FK (2015-2016), Vålerenga Fotball (2016-2019)

Christos Zafeiris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christos Zafeiris nereli

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