Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Boril adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Boril Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Boril 11 Ocak 1991 tarihinde Nymburk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Bořil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Boril Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Jan Boril, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 7 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Jan Boril'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Boril Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Boril isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Boril Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Boril futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Mlada Boleslav

22 Temmuz 2010 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2011 yılında Mlada Boleslav

7 Ocak 2016 yılında Slavia Prag

Jan Boril Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Boril şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Boril Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Hořátev (1998 - 1999)AFK Sadská (1999 - 2001)FK Mladá Boleslav (2001)SK Kosmonosy (2001 - 2002)FK Mladá Boleslav (2002 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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