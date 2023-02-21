Taras Kacharaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Kacharaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Kacharaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Kacharaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Kacharaba 7 Ocak 1995 tarihinde Zhydachiv, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Качараба Тарас Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Kacharaba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. Taras Kacharaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Taras Kacharaba'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Taras Kacharaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taras_kacharaba/

Taras Kacharaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Kacharaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taras Kacharaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Kacharaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar II

25 Temmuz 2014 yılında Goverla

30 Haziran 2015 yılında Shakhtar II

10 Temmuz 2017 yılında Zirka

31 Aralık 2017 yılında Shakhtar II

1 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

6 Ocak 2021 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2021 yılında Slovan Liberec

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

Taras Kacharaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Kacharaba şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Taras Kacharaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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