David Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Doudera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Doudera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Doudera 31 Mayıs 1998 tarihinde Brandýs nad Labem-Stará Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Douděra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Doudera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. David Doudera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Doudera'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Doudera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Doudera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Doudera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Doudera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dukla B

1 Ocak 2018 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2020 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

David Doudera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Doudera şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Doudera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Xaverov Horní Počernice (2005 - 2007)FK Viktoria Žižkov (2007 - 2011)FK Meteor Praha (2011 - 2014)FK Dukla Praha (2014 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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