Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hronek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Hronek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hronek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hronek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Hronek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Hronek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Hronek 4 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Hronek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Hronek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Orhan Sportmanagement s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petr Hronek'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petr Hronek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Hronek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Petr Hronek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Hronek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2013 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2013 yılında FK Jablonec

21 Ocak 2014 yılında Graffin Vlasim

31 Ocak 2015 yılında FK Jablonec

1 Şubat 2015 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2015 yılında FK Jablonec

2 Temmuz 2015 yılında Vlasim

1 Ocak 2016 yılında Jihlava

31 Ağustos 2017 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2020 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

1 Ocak 2023 yılında Slavia Prag

Petr Hronek kimdir

Petr Hronek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Hronek şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Dolní Chabry (2000 - 2006)
FK Meteor Praha (2006 - 2007)
AC Sparta Praha (2007 - 2008)
FK Motorlet Praha (2008)
AC Sparta Praha (2009 - 2012)

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Petr Hronek nereli

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