Stanislav Tecl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tecl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Tecl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stanislav Tecl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stanislav Tecl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tecl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stanislav Tecl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Tecl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Tecl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Tecl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Tecl 1 Eylül 1990 tarihinde Jindřichův Hradec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Tecl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Tecl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Stanislav Tecl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 24 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Stanislav Tecl'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Tecl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Tecl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stanislav Tecl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Tecl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jihlava

1 Ocak 2010 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2010 yılında Jihlava

1 Ocak 2013 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2015 yılında Jablonec

24 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

9 Ağustos 2017 yılında Jablonec

22 Ocak 2018 yılında Slavia Prag

Stanislav Tecl kimdir

Stanislav Tecl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Tecl şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Herálec (1997-1999), FK Humpolec (1999-2002), FC Slovan Havlíčkův Brod (2002), FC Vysočina Jihlava (2003-2008)

Stanislav Tecl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stanislav Tecl nereli

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