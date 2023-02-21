Oscar Dorley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Dorley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Dorley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Dorley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Dorley 19 Temmuz 1998 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Murphy Dorley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Dorley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Oscar Dorley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 11 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Oscar Dorley'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Dorley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Dorley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Dorley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Dorley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında Trakai

6 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2018 yılında Riteriai

1 Ocak 2019 yılında Slovan Liberec

11 Ağustos 2019 yılında Slavia Prag

12 Ağustos 2019 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2019 yılında Slavia Prag

Oscar Dorley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Dorley şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Dorley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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