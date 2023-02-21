İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Traore 16 Eylül 1988 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Benjamin Traoré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Traore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. İbrahim Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahim Traore'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibratraore27/

İbrahim Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahim Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC MAS Taborsko

8 Eylül 2016 yılında Fastav Zlin

3 Eylül 2018 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2018 yılında Fastav Zlin

1 Ocak 2019 yılında Slavia Prag

İbrahim Traore kimdir

İbrahim Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Traore şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İbrahim Traore nereli

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