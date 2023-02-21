Lukas Provod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Provod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Provod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Provod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Provod 23 Ekim 1996 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Provod şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Provod Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Lukas Provod, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Provod'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Provod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Provod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Provod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Provod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2016 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2018 yılında Vik. Plzen B

15 Ocak 2019 yılında C. Budejovice

2 Eylül 2019 yılında Slavia Prag

30 Aralık 2019 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2020 yılında Slavia Prag

Lukas Provod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Provod şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Provod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Smíchov Plzeň (2003 - 2009)FC Viktoria Plzeň (2009 - 2015)

Çek Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 21 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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