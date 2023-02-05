Thiago Borbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Borbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Borbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Borbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Borbas 7 Nisan 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Nicolás Borbas Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Borbas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Thiago Borbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Borbas'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Thiago Borbas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/thiagoborbass/

Thiago Borbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Borbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiago Borbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Borbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate

1 Ocak 2023 yılında RB Bragantino

Thiago Borbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Borbas şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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