Helinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Helinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Helinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Helinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Helinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Helinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Helinho 25 Nisan 2000 tarihinde Sertãozinho şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hélio Júnio Nunes de Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Helinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Helinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Helinho'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Helinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/helinho_37

http://www.instagram.com/helinho.2000/

Helinhoboyu ve yaşı kaç

Helinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Helinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Helinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Helinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2018 yılında São Paulo

13 Kasım 2020 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2021 yılında São Paulo

19 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Helinho kimdir

Helinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Helinho şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Helinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Helinho nereli

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