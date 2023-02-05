Leo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Ortiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Ortiz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Ortiz 3 Ocak 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Rech Ortiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Leo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 14 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Leo Ortiz'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leortiz33/

Leo Ortizboyu ve yaşı kaç

Leo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Inter B

1 Ocak 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Internacional

4 Ocak 2019 yılında Red Bull

22 Nisan 2019 yılında Internacional

14 Mayıs 2019 yılında Bragantino

Leo Ortiz kimdir

Leo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Ortiz şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Leo Ortiz nereli

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