Henry Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Mosquera 15 Kasım 2001 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Henry David Mosquera Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Mosquera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Spartan Management Group yapmaktadır. Henry Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Mosquera'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henry Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Henry Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Mosquera şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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