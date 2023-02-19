Joan Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Parra 10 Haziran 2000 tarihinde El Peñol şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Felipe Parra Marin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Parra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports Management yapmaktadır. Joan Parra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joan Parra'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joan Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Envigado

Joan Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Parra şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.