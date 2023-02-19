Yeferson Rodallega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Rodallega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeferson Rodallega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeferson Rodallega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeferson Rodallega 23 Kasım 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeferson Andrés Rodallega Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeferson Rodallega Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeferson Rodallega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yeferson Rodallega'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeferson Rodallega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeferson Rodallega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeferson Rodallega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeferson Rodallega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Envigado

Yeferson Rodallega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeferson Rodallega şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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