William Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Hurtado 31 Mayıs 2004 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da William Camilo Hurtado Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Hurtado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Hurtado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. William Hurtado'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

William Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Hurtado şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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