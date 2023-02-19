Reinaldo Fontalvo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Fontalvo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinaldo Fontalvo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinaldo Fontalvo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinaldo Fontalvo 8 Ocak 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Reinaldo Miguel Fontalvo Freile şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinaldo Fontalvo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Reinaldo Fontalvo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reinaldo Fontalvo'nin Envigado FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reinaldo Fontalvo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinaldo Fontalvo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reinaldo Fontalvo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinaldo Fontalvo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

31 Aralık 2020 yılında Barranquilla FC

1 Şubat 2021 yılında Barranquilla FC

8 Temmuz 2022 yılında Envigado

Reinaldo Fontalvo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinaldo Fontalvo şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Reinaldo Fontalvo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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