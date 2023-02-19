Felipe Jaramillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Jaramillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Jaramillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Jaramillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Jaramillo 18 Nisan 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Jaramillo Velásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Jaramillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Felipe Jaramillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Jaramillo'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Jaramillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Jaramillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Jaramillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Jaramillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Millonarios

31 Aralık 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2020 yılında CD América

4 Mart 2021 yılında Leones FC

11 Mart 2021 yılında La Serena

31 Aralık 2021 yılında Leones FC

19 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2023 yılında Envigado

Felipe Jaramillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Jaramillo şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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