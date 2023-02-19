Jesus Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Vargas 26 Ağu 1999 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Armando Vargas Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Vargas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP Talento Deportivo yapmaktadır. Jesus Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Vargas'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2019 yılında Gimnasia

31 Aralık 2020 yılında Estudiantes

1 Ocak 2021 yılında Cancún FC

20 Eylül 2021 yılında Estudiantes

21 Eylül 2021 yılında Cafetaleros

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

1 Şubat 2023 yılında Envigado

Jesus Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Vargas şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U20 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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