Andres Tovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Tovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Tovar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Tovar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Tovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Tovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Tovar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Tovar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Tovar 25 Mart 2006 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Tovar Escalante şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Tovar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Tovar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Tovar'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Tovarboyu ve yaşı kaç

Andres Tovar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Tovar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Andres Tovar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Tovar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Envigado

Andres Tovar kimdir

Andres Tovar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Tovar şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres Tovar nereli

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