Heiler Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heiler Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heiler Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heiler Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heiler Mosquera 5 Şubat 2003 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Heiler Mosquera Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heiler Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Heiler Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Heiler Mosquera'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Heiler Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heiler Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Heiler Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heiler Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Envigado

Heiler Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heiler Mosquera şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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