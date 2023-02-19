Julian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Palacios 7 Ağu 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Andrés Palaciso Isaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Palacios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Palacios'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Julian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Palacios şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Julian Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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