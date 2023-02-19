Yeiler Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeiler Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeiler Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeiler Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeiler Mosquera 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeiler Mosquera Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeiler Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yeiler Mosquera'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeiler Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeiler Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yeiler Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeiler Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeiler Mosquera şuan Envigado FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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