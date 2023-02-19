Santiago Norena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Norena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Norena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Norena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Norena 11 Haziran 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Noreña Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Norena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Santiago Norena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Santiago Norena'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Norena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Norena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Norena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Norena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Envigado

Santiago Norena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Norena şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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