Daniel Arcila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Arcila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Arcila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Arcila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Arcila 16 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Felipe Arcila Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Arcila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Arcila, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Arcila'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Arcila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Arcila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Arcila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Arcila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Daniel Arcila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Arcila şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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