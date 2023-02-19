Rubio Espana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubio Espana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubio Espana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubio Espana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubio Espana 11 Ocak 2004 tarihinde Mompox şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rubio César España Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubio Espana Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rubio Espana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rubio Espana'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rubio Espana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rubio Espana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rubio Espana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubio Espana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Envigado

Rubio Espana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubio Espana şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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