Steven Cuervo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Cuervo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Cuervo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Cuervo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Cuervo 21 Ağu 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gendry Steven Cuervo Holguín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Cuervo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Cuervo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Cuervo'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Cuervo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Cuervo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Steven Cuervo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Cuervo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Bogotá FC

6 Ocak 2023 yılında Envigado

Steven Cuervo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Cuervo şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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