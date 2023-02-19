Carlos Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ordonez 16 Haziran 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Ordóñez Esterilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ordonez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Carlos Ordonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Ordonez'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

Carlos Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ordonez şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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