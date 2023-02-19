Josep Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josep Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josep Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josep Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josep Mejia 4 Kasım 2004 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Josep Abel Mejía Segura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josep Mejia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josep Mejia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josep Mejia'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josep Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josep Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josep Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josep Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Josep Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josep Mejia şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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