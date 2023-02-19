Luis Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Diaz 24 Nisan 2004 tarihinde Apartado şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Díaz Cuesta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Diaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Diaz'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Envigado

Luis Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Diaz şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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